A Moncalieri tutto pronto per la prima edizione di Open-T, festival di teatro e letteratura per ragazzi

Sabato 18 e 25 e domenica 19 e 26 settembre a Moncalieri appuntamento da non perdere con Open-T. La prima edizione del Festival di teatro e lettura per bambini e ragazzi ideato, diretto artisticamente e organizzato dall'Associazione Teatrulla, tra Polifunzionale Don PG Ferrero in via Santa Maria 27 (sabato) e Parco Le Vallere in corso Trieste 98 (domenica), proporrà un ricco programma di spettacoli e incontri/laboratori con autori e compagnie proveniente dal Piemonte e dal resto d'Italia. Tra gli ospiti Fabrizio Silei, Ilaria Guarducci, Tullio Corda, Matteo Gubellini e le compagnie Teatrulla, Teatrino Ambulante 1+1=3, Compagni di viaggio, Factory compagnia transadriatica, Garofoli/Nexus, Claudio e Consuelo, Oltre il ponte teatro, Faber Teater. Una full immersion, nata da diverse sperimentazioni di eventi culturali diffusi e aperti, capace di coinvolgere ed accogliere tutti, saziare chi ha “fame di cultura”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.teatrulla.it.



"OPEN-T è l'occasione per le famiglie di vivere insieme un tempo di benessere e di confronto, per mettersi in gioco, condividere la magia dell'evento culturale e attivare pensieri e processi creativi in leggerezza", sottolinea Alessia Baggio, presidente di Teatrulla. "Il Festival nasce per incontrarsi intorno ai temi a noi più cari: il teatro, la promozione della lettura, la Cultura formato famiglia e l'abitare spazi verdi ed informali. Dopo un tempo "sospeso" questo ci sembra il modo migliore di ripartire, di sognare, di guardare lontano".



"Crediamo molto, da sempre, nelle iniziative culturali che mettono al centro i più piccoli e le loro famiglie", dichiara soddisfatta Laura Pompeo, assessora alla cultura del Comune di Moncalieri. "L’équipe della Biblioteca Arduino ha una tradizione consolidata di letture e laboratori per bambini, che non si è interrotta neanche nei periodi di lockdown più stretto, spostandosi on line e dando vita a un palinsesto tematico sulla sua pagina facebook @bibliomonc. Bello che su questo tema si stiano creando sinergie importanti con Teatrulla, consentendo di realizzare questi quattro giorni di incontro, svago intelligente e avvicinamento al teatro e alla lettura per bimbi e ragazzi. Una prima edizione che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso del mese di settembre".





Il Festival, a conclusione del palinsesto culturale estivo "Moncalieri Summer Experience", è realizzato in collaborazione con Casa Zoe, Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, con i progetti “Storie Cucite a mano” e “Ip Ip Urrà”, selezionati dall'impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e attivi sul territorio di Moncalieri con la Cooperativa Educazione Progetto, con il sostegno della Biblioteca Civica Arduino e dell’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri, con il contributo di Fondazione CRT e la sponsorizzazione di Por-Tende e Gierre Auto.