Qualità dell'aria, Grugliasco vuole accelerare ancora: "Bene i dati in miglioramento di Torino: ora lavorare insieme su sharing e viabilità"

I dati di Legambiente dicono che Torino migliora (soprattutto la sua aria). Non è più la città più inquinata d'Italia. Ma cosa significa questo, per i Comuni che si trovano proprio nelle vicinanze e che si trovano a condividere misure e rimedi anti smog con il capoluogo? Un punto di vista è quello di Raffaele Bianco , assessore comunale di Grugliasco con delega a Mobilità sostenibile e Viabilità. Assessore Bianco, Torino non è più la città più inquinata d'Italia, è contento?

Insomma, guardando ad oggi una vera e propria confusione. Un cittadino che ad esempio era obbligato ad utilizzare l'auto per andare dalla val di Susa all'Eporediese, passando per il capoluogo, era costretto a meticolosi studi per capire dove poter passare e che orari osservare. Alcuni comuni attivavano i blocchi alle 8, alcuni alle 8.30 altri alle 9. Lo stesso valeva per il termine del blocco ".

"Mancano ancora tutta una serie di politiche metropolitane, partendo dai mezzi in sharing (auto, bici, monopattini e così via) passando per i trasporti, per arrivare alla viabilità. Non è più il momento di lavorare ognuno per se: se non si lavora tutti assieme, tutto diventa più complicato, sia per le amministrazioni che per i cittadini che poi, di conseguenza, si sentiranno costretti ad utilizzare l'automobile".