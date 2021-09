Anche i filosofi diventano 3.0: UniTo inaugura la nuova biblioteca con realtà virtuale [FOTO E VIDEO]

Tecnologia e servizi avveniristici in Università. Ma non solo per i profili "nerd": questa volta tocca ai futuri filosofi e agli studenti di Scienze dell'educazione. Una biblioteca tutta nuova, nel cuore del "vecchio" Palazzo Nuovo, che accanto a spazi e strutture rinnovate arriva addirittura alla realtà virtuale.

"La biblioteca è uno spazio che tutti conoscono, ma qui parliamo davvero del futuro. Ci sono libri e spazio di incontro, ma le tecnologie hanno un ruolo fondamentale per aiutare gli studenti a usufruire al meglio dei nuovi strumenti, compresa la realtà virtuale", dice il rettore di UniTo, Stefano Geuna. "In un momento di riapertura e ripartenza, vedere aprirsi uno spazio nuovo ha un significato ancora superiore, nel pieno centro della città. È il frutto di un lavoro durato mesi, in tempi non semplici. E c'è il contributo del Ministero destinato ai dipartimenti di eccellenza che Filosofia e Scienze dell'educazione hanno saputo meritare".