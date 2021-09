Moncalieri, nuova camera calda al pronto soccorso del Santa Croce

Aspettando che l'infinita telenovela relativa al nuovo ospedale unico dell'Asl To5 abbia fine, Il progetto di realizzazione della nuova camera calda (lo spazio in cui arriva l’ambulanza per scaricare il paziente, ndr ) dell’ospedale di Moncalieri si inserisce nel più ampio progetto di ampliamento e ristrutturazione del pronto soccorso del Santa Croce .

Intervento da oltre un milione e mezzo di euro

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a circa 1.700.000 euro, di cui circa 400.000 con fondi relativi al potenziamento della rete ospedaliera a seguito dell’emergenza Covid finalizzati alla realizzazione della camera calda ed al rinforzo del solaio ex parcheggio via Galileo per consentire la modifica della viabilità (quest’ultimo intervento già concluso).