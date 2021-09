Scuola, Silvana Dottore (Italexit) chiede un cambio di passo: “Voglio che si apra al territorio” [VIDEO]

Un cambio di passo o, meglio, di registro per il mondo della scuola torinese. E’ questa la priorità di Silvana Dottore, 56 anni, laureata in psicologia e insegnante di ruolo da oltre 20, candidata nelle Circoscrizioni 2 e 5 con la lista di Italexit, in supporto di Ivano Verra sindaco.

“Le priorità di cui vorrei occuparmi, in caso di elezione, sono scuola, lavoro giovanile e urbanistica” spiega la candidata. “Il quartiere Vallette e Madonna di Campagna - prosegue - lo conosco bene perché sono nata lì e ci ho vissuto per 30 anni, conoscendone il degrado e l’abbandono tipico del quartiere di periferia: vorrei migliorare la situazione”.

Il tema più importante, anche per deformazione professionale, rimane però il mondo della scuola: “Lavoro da oltre 20 anni nelle scuole dell’infanzia e mi piacerebbe pensare a una scuola aperta al territorio, che garantisca supporto alle famiglie e più stimoli ai ragazzi, offrendo loro attività ludiche, sportive e teatrali che intrattengano tutti i ragazzi presenti nei quartieri, in sinergia con le associazioni locali”.

Perché quindi la scelta di Italexit, alle prossime elezioni amministrative di ottobre? “Credo sia il partito politico più completo, è il solo cambiamento rispetto a questa politica che ha svelato tantissime debolezze, soprattutto in questo periodo pandemico” spiega.” Se vogliamo veramente cambiare possiamo farlo, abbiamo un’occasione unica nelle elezioni del 3 e del 4 ottobre: votare Italexit” conclude Dottore.