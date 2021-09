Da Moncalvo al reparto oncologia del Regina Margherita, continuano le iniziative de 'Il cielo di Matteo'

"Collegarsi con loro richiede tanta forza - spiega Franco Trento, presidente dell'Associazione - perché vedere bimbi in letti di ospedale non è mai bello e il nostro compito è portare sorrisi e un pochino di spensieratezza. In quei reparti si vedono bambini anche molto piccoli che fanno chemioterapia. Io ho vissuto la tragedia che è per un genitore il grande dolore vivere con un figlio in un ospedale per tanto tempo".