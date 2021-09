Venerdì dibattito tra i candidati a sindaco di Torino sul tema della disabilità

Anffas Torino ha organizzato un confronto tra i candidati a Sindaco della Città di Torino sul tema della disabilità: l’appuntamento è fissato per venerdì 24 settembre a partire dalle ore 9.30, in un luogo simbolico come la sede del Centro Servizi per il Volontariato, in via Giolitti 21 a Torino.