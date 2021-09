"Tennis & Friends - Salute e Sport" a Torino per promuovere la cultura della prevenzione sanitaria in vista delle Atp Finals

TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport, il progetto sociale arriva per la prima volta nel capoluogo piemontese, per sostenere la prevenzione in veste di ”Official Charity” delle Nitto ATP Finals di Torino. Dopo il grande successo dell’appuntamento che ha aperto la stagione 2021 di TENNIS & FRIENDS all’interno degli Internazionali BNL d’Italia, la manifestazione, riconosciuta a livello nazionale, continua a diffondere la cultura della prevenzione sanitaria, sensibilizzando la popolazione ad adottare corretti stili di vita.

L’appuntamento per il pubblico è per sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle ore 10 fino alle ore 18, nella prestigiosa cornice del “Circolo della Stampa Sporting”, in Corso Giovanni Agnelli 67/A, location che è stata teatro di storici incontri del tennis nazionale e internazionale.

Salute, Sport e Spettacolo saranno protagonisti per due intere giornate. L’ingresso a TENNIS & FRIENDS è libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto della normativa anti Covid-19. Per iscriversi preventivamente all’evento, essendo in possesso di green pass, basta andare sulla pagina del sito dell’evento Torino 2021 cliccare su questo link ( https://tennisandfriendstorino.it/ ) e compilare il form. L’utente iscritto riceverà poi una e-mail da presentare all’ingresso.

Non essendo in possesso di green pass, all’esterno del Circolo della Stampa Sporting è stato messo a disposizione uno spazio per l’effettuazione del Test Rapido Covid19.

Dopo Napoli e Roma, TENNIS & FRIENDS è voluto andare oltre il suo ‘perimetro’ di appartenenza sul territorio italiano per rafforzare i suoi obiettivi che, da oltre dieci anni, promuovono e sostengono la diffusione della Prevenzione Gratuita e la Promozione della Salute attraverso lo Sport. Mai come in questo ultimo periodo, la pandemia da Covid-19, ha visto diminuire le prestazioni specialistiche ospedaliere e ambulatoriali, generando così un deficit importante sugli screening di prevenzione. Screening e visite che invece è possibile effettuare all’interno del “Villaggio della Salute e dello Sport” nel quale opera l’eccellenza sanitaria del territorio piemontese. TENNIS & FRIENDS che si impegna annualmente offrendo servizi di check-up gratuiti e visite specialistiche, esami diagnostici, counseling e momenti educativi che incoraggino il pubblico ad adottare un corretto stile di vita, quest’anno è orgoglioso di essere l’“Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino”.

Dopo questa seconda tappa nel capoluogo piemontese, il Tour 2021 di TENNIS & FRIENDS si conclude il 9 e 10 ottobre a Roma, nella prestigiosa cornice del Foro Italico, con i festeggiamenti del suo decimo anno di attività.

Dichiarazioni istituzionali:

“Ogni euro investito in sport è anche un euro risparmiato domani in sanità - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Tra i tanti valori della pratica motoria non c’è solo quello dell’inclusione, della socialità e della sfida con se stessi, ma anche quello di far bene al nostro corpo e alla nostra mente. La presenza per la prima volta di Tennis & Friends in occasione di un evento di grande richiamo come le Nitto Atp Finals è una opportunità preziosa per promuovere e coltivare la cultura sportiva del benessere in tutte le fasce d’età”. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

“Tennis & Friends è una grande opportunità per il Piemonte per lanciare un messaggio rivolto a tutta la popolazione ed allargare la base di chi pratica sport. Le Nitto Atp Finals di Torino sono una straordinaria vetrina per il nostro territorio e la crescente popolarità del tennis, grazie alle prestazioni di atleti come Berrettini, Sinner, Musetti ed il torinese Sonego, consente di promuovere contemporaneamente lo sport agonistico ai massimi livelli e l’attività motoria di base che ha grandi benefici per la salute, con evidenti riflessi anche sul sistema sanitario regionale. La prevenzione, sottolinea l’assessore, è uno dei pilastri sui quali si regge il nostro sistema che, anche nel periodo della pandemia Covid19, ha retto e dato risposte importanti.” Luigi Genesio Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte

“Non posso che continuare a congratularmi con quanti promuovono un’iniziativa che incarna lo spirito di cui il movimento sportivo italiano necessita, soprattutto in questo periodo. Tennis & Friends infatti mette insieme la pratica sportiva con la cultura del benessere, ad iniziare dalla cura del proprio fisico. Questa emergenza sanitaria mondiale ci ha fatto scoprire ancora di più l’importanza dell’attività fisica e quanto l’assenza di sport abbia inciso negativamente anche sugli aspetti della socialità. Da Tennis & Friends arriva un grande segnale di ottimismo e per questo rinnovo la mia gratitudine." Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport.

“La cultura della prevenzione passa certamente attraverso la pratica sportiva ed è per questo che la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha accettato di essere charity partner della manifestazione Tennis & Friends, importante appuntamento che da anni promuove il connubio salute e sport e che per la prima volta, grazie al legame con le Nitto ATP Finals, si svolge a Torino”.

"In questo periodo di emergenza sanitaria bisogna sostenere con forza la necessità di continuare a investire nella prevenzione: sappiamo che è indispensabile per contrastare efficacemente gravi malattie come il cancro. Così come bisogna continuare a investire nella ricerca, per poter tutti insieme costruire un futuro migliore. Il cancro non aspetta: le terapie, i controlli e le attività scientifiche non si possono rinviare. Spero che tante persone aderiranno a questa importante manifestazione.” Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Dichiarazioni Sportive:

“Da sempre Prevenzione e Sport sono un ‘binomio indissolubile’. La Federazione Italiana Tennis è sempre entusiasta di assecondare le lodevoli iniziative che hanno un evidente e decisivo ritorno in termini di promozione per il tennis italiano. Tennis & Friends è un progetto in cui crediamo da sempre, consapevoli di quanto sia importante veicolare il messaggio che la prevenzione e la pratica dello sport siano fondamentali per la salvaguardia della salute e rappresentino un binomio indissolubile. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione su un palcoscenico d’eccellenza come le Nitto ATP Finals che pongono Torino e l’Italia al centro dello sport mondiale.” Angelo Binaghi, Presidente della F.I.T. – Federazione Italiana Tennis.

“Mai come ora, iniziative come quella di Tennis & Friends, che da oltre 10 anni sostiene e persegue in maniera concreta a titolo gratuito, l’importanza della prevenzione attraverso lo Sport, sono basilari per avvicinare il più possibile le persone ad un concetta di cura della persona in termini di salute. Quello che il Professore Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis & Friends è riuscito a fare insieme a tutti i suoi sostenitori, sia di quelli istituzionali che sanitari è di un’utilità incredibile. Un connubio straordinario. Sono lusingato ed estremamente entusiasta, di partecipare all’incontro con la stampa e all’evento che non a caso è stato accolto dalla città di Torino e la Regione Piemonte con grande entusiasmo.” Gianni Ocleppo, Presidente del Comitato d’Onore delle ATP Finals di Torino

Dichiarazioni Sanità Piemontese:

“Il Villaggio della Salute all’interno della prestigiosa manifestazione Tennis & Friends, per la prima volta a Torino, rappresenta una vetrina dell’attività di prevenzione dell’ASL Città di Torino, al servizio dei cittadini. Numerose le specialità presenti quali: Cardiologia, Malattie Endocrinologiche e Diabetologia, Nutrizione Clinica, Otorinolaringoiatria, Audiologia, Recupero e Rieducazione Funzionale, Medicina dello Sport, Pediatria, Pneumologia, Psicologia …, che con i propri professionisti sanitari offriranno attività di prevenzione e di promozione alla salute ai partecipanti all’evento.” E‘ quanto dichiarato da Carlo Picco, Direttore Generale dell'ASL Città di Torino .

"Siamo orgogliosi di partecipare al prestigioso evento di Tennis & Friends, che unisce sport e salute. La nostra Città della Salute di Torino, in quanto Azienda di secondo livello in sanità, in quei giorni presenterà alla popolazione la Rete post Covid, che fa capo alla Pneumologia universitaria dell'ospedale Molinette. Una Rete multidisciplinare che si sta rivelando fondamentale nel trattamento dei pazienti dopo questi quasi due anni di pandemia" Giovanni La Valle, Direttore generale A.O.U Città della Salute di Torino.

“Il prossimo svolgimento delle Nitto Atp Finals di Torino è di certo un segnale favorevole, non solo di rinascita dello sport ma anche della nostra intera vita di relazione. Questa manifestazione viene inoltre felicemente a coincidere ad una rinascita del tennis italiano, grazie ai successi dei nostri campioni come Berrettini, Sinner, Sonego (torinese, fra l’altro), Fognini e Musetti, e ciò credo fungerà da ulteriore catalizzatore d’interesse per questo evento che ci onoriamo di ospitare a Torino. Si tratta di sport e di sport al massimo livello, ma non riguarda solo i campioni ma tutti noi, nella volontà di valorizzare le attività sportive come elemento ineludibile nel perseguire uno stato di salute migliore. Accogliere quindi il prossimo 25 e 26 settembre a Torino una manifestazione di tale importanza, come quella di Tennis & Friends, assume un rilievo che valica il prestigioso perimetro dell’élite del tennis mondiale per porsi come una rinnovata proposta finalizzata a dar maggior spazio nella nostra vita allo sport sia come elemento complementare nell’educazione nostra e dei nostri figli così come appunto nella tutela della nostra salute. Non a caso Tennis & Friends è stata eletta come “Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino.” Professor Giovanni Di Perri, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale torinese Amedeo di Savoia.