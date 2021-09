Nuova zona pedonale e intervento di arte urbana a pochi passi dal Mauriziano

Nuovo intervento di pedonalizzazione a Torino. La Città ha infatti dato riscontro positivo per il tratto finale di via Agostino da Montefeltro, tra via Bertini e la ferrovia. L'area - dove sorge lo spazio di coworking di Toolbox, ottenuto dalla ristrutturazione di una ex fabbrica - sarà adibita a sosta di biciclette, monopattini e scooter, ma non solo.

L'idea è quella di promuovere uno spazio improntato su socialità ed eventi culturali. La zona sarà poi protagonista di interventi di arte urbana. In via Egeo verranno realizzati disegni: i colori riprenderanno l'architettura industriale della zona (dove si trovano ancora molte vestigia dismesse di antiche zone manifatturiere).



L'iniziativa è stata presentata dall'associazione no profit Print Club Torino, interessata anche alla manutenzione del progetto. I lavori dureranno per tutto l'autunno.