Organizza la festa di tuo figlio in 7 mosse con IL FARO BLU

La festa di compleanno di un bambino è un appuntamento molto atteso non solo dal festeggiato, ma da tutta la famiglia

In prima linea c’è ovviamente tuo figlio o tua figlia, che inizia a sognare la sua festa molto tempo prima della data effettiva del compleanno e, come tutti i bambini, non vede l’ora di essere protagonista della giornata, circondato da attenzioni, divertimento e tanti regali.

L’entusiasmo per i preparativi va però oltre il festeggiato: amici, nonni e zii e vogliono essere d’aiuto con consigli e suggerimenti e tu stessa non vedi l’ora di vedere gli occhi di tuo figlio brillare di gioia ed eccitazione.

Devi quindi organizzare una festa memorabile per la quale sono indispensabili tempo ed impegno perché ci sono diverse attività da portare a termine con un occhio di riguardo ai tempi ed ai costi per evitare sorprese dell’ultimo minuto.

Da oggi però puoi rilassarti perché organizzare la tua festa sarà un vero divertimento. Utilizzando gli strumenti giusti sarà tutto più facile e veloce ed arriverai al giorno della festa serena e soddisfatta.

Ecco come organizzare una festa indimenticabile seguendo7 passaggi strategici per i quali ti potrà essere di grande aiuto il nuovo portale online ilfaroblu.it, assolutamente gratuito e dedicato a tutti i genitori alle prese con una festa per il proprio figlio.

Festa di compleanno per bambini in 7 mosse

Ecco quali sono i 7 punti di attenzione sui quali focalizzarsi per organizzare una festa insuperabile senza incappare in brutte sorprese né dimenticanze.

1. Una delle prime cose da definire sono gli invitati. Prepara una lista completa il prima possibile per renderti conto di quanti sono gli ospiti che parteciperanno; avrai così un’indicazione molto utile per tutte le scelte successive a partire dai preventivi e dalle prime indicazioni da dare ai fornitori che ti supporteranno ad esempio per il buffet o per l’animazione. Per gestire gli inviti e le conferme di presenza in modo semplice, elegante e soprattutto velocissimo, puoi utilizzare lo strumento gratuito “lista degli invitati” che trovi sul portale e che ti consentirà di sapere subito quanti invitati saranno presenti.

2. Decidi la location in base alla stagione, al numero dei partecipanti ed ai tuoi gusti personali.

Le possibilità sono moltissime e non hai che l’imbarazzo della scelta: dalla classica festa in casa ad una ludoteca attrezzata oppure un agriturismo per vivere un’esperienza a contatto con la natura e gli animali. Nella bella stagione puoi valutare di farla in giardino e se la tua casa non ha uno spazio all’esterno puoi sempre valutare un parco pubblico oppure farla sulla spiaggia.

Ci sono inoltre tanti parchi divertimento, parchi avventura e parchi acquatici che organizzano fantastiche feste all’insegna del divertimento all’aria aperta.

Prima decidi la location e prima potrai verificare le disponibilità e prenotare la data che preferisci, nonché fare un sopralluogo per renderti conto degli spazi da allestire.

3. Una volta definito lo spazio dove avrà luogo l’evento, devi scegliere un tema della festa per poter declinare tutto l’allestimento con i giusti simboli e colori. Puoi decidere per un personaggio dei cartoni o di fantasia, il protagonista di un film, il colore preferito oppure l’animale del cuore. A questa linea guida dovranno attenersi tutti gli elementi che caratterizzano la festa, a partire dall’allestimento della location.

Addobbi della sala, come palloncini, festoni, lanterne, cuscini e le decorazioni della tavola inclusa tovaglia ed i bicchieri, dovranno essere coerente e parlare lo stesso linguaggio del tema scelto.

4. Per quanto riguarda cibo e bevande potrai incaricare un servizio catering esterno, acquistarli direttamente oppure farli tu personalmente, magari con l’aiuto del festeggiato per intrattenerlo e coinvolgerlo nei preparativi.

La tavola, allestita secondo il tema, dovrà inoltre prediligere prodotti di carta rispetto alla plastica per una ragione etica e di rispetto dell’ambiente e del nostro Pianeta in generale.

5. Se hai scelto una location orientata al divertimento, come parchi gioco oppure ludoteche, non avrai grandi decisioni da prendere per quanto riguarda la scelta di giochi ed animazione. Se invece hai optato per una sala, la tua casa oppure uno spazio all’aperto puoi rivolgerti ai tantissimi professionisti che trovi su ilfaroblu.it con i quali potrai concordare i giochi e la tipologia di animazione che preferisci, anche in base all’età del festeggiato ed ai suoi gusti e passioni.

Piccole sfide e classici giochi, trucca-bimbi e palloncini, giochi di magia ma anche gare di pittura e musica, ballo e karaoke…la scelta è davvero infinita e devi solo preferire quello che tuo figlio ama maggiormente.

6. Per quanto riguarda i regali che tuo figlio desidera ricevere, puoi utilizzare lo strumento “lista dei regali” per far sapere agli invitati cosa acquistare con un doppio vantaggio: per gli ospiti che non rischiano di sbagliare e vanno sul sicuro e per tuo figlio che non rimarrà deluso e apprezzerà ogni singolo pensiero.

Sempre in ambito regali, ricorda anche di preparare dei regalini da consegnare agli invitati quando stanno per lasciare la festa. Si tratta di una sorta di ringraziamento per la partecipazione e un ricordo della giornata trascorsa insieme.

7. Infine, non dimenticare di fare tante belle foto della festa che saranno un ricordo da guardare con nostalgia e con un sorriso quando i bambini saranno più grandi. Foto di gruppo ma anche foto buffe, attimi rubati, scenografie del tema scelto messe in campo con tanto di piccoli gadget da indossare per lo scatto come mascherine, cappellini, mantelli.

Organizzare una festa indimenticabile per tuo figlio o per tua figlia non è mai stato così facile!

