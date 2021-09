La morte di un uomo 'salva' sette vite: donazione multiorgano al Santa Croce di Moncalieri

L’uomo G.A., residente a Vinovo, era giunto all’ospedale cosciente ma in gravi condizioni. “ Il quadro cl inico si è rapidamente aggravato – ha spiegato il direttore della Rianimazione, il dottor Gilberto Fiore – fino al decesso ”. Nonostante il grandissimo dolore, i familiari hanno deciso con grande generosità e profonda umanità, di acconsentire all’espianto degli organi che potranno essere donati ad altri pazienti in attesa.

La morte di un uomo ne salverà o permetterà una vita migliore a sette persone che riceveranno da lui gli organi. Succede all' ospedale Santa Croce di Moncalieri dove un uomo di 46 anni è deceduto per una emorragia cerebrale nella notte tra lunedì e martedì.

Gli organi, che saranno espiantati questa mattina (mercoledì 22 settembre), sono così destinati: i polmoni a Bologna , il cuore a Torino , il fegato sarà diviso in due parti, una più grande a un paziente di Torino e la parte più piccola a un bimbo di Palermo . Un rene sarà destinato a Torino e l’altro in Calabria mentre le cornee andranno entrambe a pazienti di Torino .

Il grazie dell'Asl To5

“Un ringraziamento infinito alla famiglia che ha dovuto decidere in tempi brevi e in un momento così doloroso – ha detto il direttore generale dell’Asl To5 Angelo Pescarmona - Grazie alla loro generosità altre persone potranno affrontare la loro vita con maggiore speranza. Un esempio di grande umanità. Grazie anche al personale del reparto per essere stato vicino alla decisione dei familiari in un momento così delicato e di grande sofferenza”.