Venaria, Andrea Scoppetta è il vincitore del bando per illustratori "Racconto di Natale 2021"

È Andrea Scoppetta il vincitore del bando per illustratori "Racconto di Natale 2021" che ha, tra i promotori, la Città di Venaria Reale in collaborazione con la Fondazione Via Maestra e la Biblioteca Civica Tancredi Milone, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, l’associazione Kallipolis.

Fiabe d’Artista è un progetto di arte pubblica partecipata che si svilupperà a partire da un racconto natalizio, ideato grazie al contributo dei bambini venariesi e tradotto in tavole illustrate che costituiranno lo scenario natalizio sulle facciate del centro storico e per le vie della Città, a partire dal prossimo 8 dicembre. Il progetto si sviluppa sul territorio cittadino, con l’obiettivo di accrescerne l’attrattività, attraverso la valorizzazione e promozione del patrimonio storico e culturale, in linea con l’Obiettivo 11 dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile.

La storia, redatta dallo scrittore Lorenzo Naia, autore di libri per l’infanzia, contributor con riviste e magazine online e autore di progetti creativi per realtà family friendly, nasce sia dalle suggestioni raccolte durante gli incontri estivi con i giovani abitanti della città sia dalla storia della sua nascita e del suo sviluppo. In particolare, protagonista sarà, per questa edizione, la cerva, presente sullo stemma della Città di Venaria Reale, e simbolo di questo territorio. Il vincitore del concorso che trasformerà il racconto in immagini, è stato selezionato attraverso un bando aperto a tutti gli illustratori e illustratrici che risiedono sul territorio nazionale, senza limiti d’età, pubblicato sul sito della Fondazione Via Maestra, dal 6 agosto al 10 settembre 2021.

Ai candidati è stato chiesto di far pervenire il proprio curriculum artistico e portfolio personale, e di presentare, in una tavola, la propria interpretazione personale della cerva.

Il sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, sottolinea "quanto sia stata positiva la risposta al bando, in termini qualitativi e quantitativi. Benché l’apertura del bando sia stata essenzialmente nel mese di agosto e nei primi giorni di settembre, sono giunte circa 200 candidature. Un successo, che invita a seguire questa strada. Le attività culturali richiamano i giovani a proporre le loro professionalità – continua il primo cittadino –. Questo contribuirà a rendere il brand Venaria Reale più attrattivo. Ciò ci indica che siamo sul giusto percorso, da continuare a seguire".

La valutazione delle proposte è stata effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice, presieduta da Fabio Viola, docente di media digitali e game designer, e composta, per la componente tecnica, da Guido Curto (Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e della Reggia di Venaria), Pierpaolo Rovero (Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in “Arte del Fumetto”), Isotta Martini (Imaginé. Piccolo festival della narrazione per figure) e per la componente territoriale, da Daniela Crestani (referente settore istruzione), Paolo Dorato (rappresentante commercio locale), Claudio Macario Ban (rappresentante Pro Loco).

"È con particolare convinzione che il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha voluto collaborare al progetto “Fiabe d’artista”, un’idea innovativa e condivisa, promossa dall’Amministrazione comunale per celebrare il prossimo Natale con un suggestivo allestimento di son et lumiere, che partendo dal borgo antico di Venaria e dalla Reggia, coinvolge tutta la città - dichiara il direttore della Reggia di Venaria, Guido Curto -. Il progetto che la giuria, di cui ho fatto parte, che ha selezionato il vincitore, è davvero affascinante: la narrazione luminosa lungo l’antica Via Maestra e le altre strade cittadine evoca in modo spettacolare alcuni elementi della storia cittadina, creando una calda atmosfera natalizia e valorizzando il nostro complesso monumentale. Sono certo che i residenti, gli operatori commerciali e tanti turisti, potranno apprezzarlo insieme alle altre numerose iniziative che abbiamo in serbo per lo stesso periodo".

In risposta alla pubblicazione del bando sono pervenute 197 candidature, da tutta Italia, con una prevalenza di risposte dalle regioni settentrionali, di cui la metà, da parte di artisti/e di età compresa tra i 20 e i 30 anni.