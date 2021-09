Certificazione ISO 9001: tutto quello che c’è da sapere

La Certificazione ISO 9001 è sempre più richiesta dalle aziende, sebbene non si tratti di un documento obbligatorio. Questo perché risultare conforme allo standard ISO 9001 significa non solo dimostrare di essere in linea per quel che riguarda la qualità dei prodotti e dei servizi offerti ma consente anche di ottenere reali vantaggi a livello economico. Le aziende che scelgono di certificarsi lo fanno anche per tale motivo: ridurre gli sprechi ed ottimizzare i processi produttivi, in un’ottica di crescita complessiva.

Vediamo adesso nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su questa certificazione: in cosa consiste, in quali casi vale la pena prenderla in considerazione, a chi rivolgersi per ottenerla.

Certificazione ISO 9001: in cosa consiste

La Certificazione ISO 9001 è una norma internazionale che attesta la qualità dei processi produttivi e dei servizi di un’azienda. Si tratta dunque di uno standard che permette di migliorarne la reputazione, in quanto le realtà che sono in possesso di tale certificazione sono inevitabilmente percepite come migliori, più evolute e al passo con i tempi.

Adottare questo standard significa per l’azienda ottenere anche vantaggi in termini economici e di produttività, grazie ad una riduzione significativa degli sprechi e ad un’ottimizzazione dei processi produttivi.

Ottenere la certificazione ISO 9001 è dunque importante oggi per due ragioni: da un lato aumentare il prestigio dell’azienda e la sua competitività e dall’altro incrementare i profitti.

I vantaggi per un’azienda certificata ISO 9001

Vediamo adesso più nel dettaglio quali sono i vantaggi effettivi per un’azienda che sceglie di certificare il sistema di gestione della qualità rispettando lo standard ISO 9001.

Aumentare il prestigio dell’azienda

Oggi le aziende certificate ISO 9001 sono percepite senza dubbio come migliori rispetto a quelle senza certificazione, sia da parte dei clienti che di eventuali azionisti.

Ottimizzare le risorse ed i tempi di produzione

Lo abbiamo già accennato: grazie alla certificazione ISO 9001 è possibile ottimizzare sia le risorse (riducendo in tal modo gli sprechi) che i tempi di produzione, il che si traduce in un inevitabile vantaggio a livello economico.

Possibilità di partecipare a tutte le gare d’appalto

Infine, ricordiamo che le certificazioni ISO 9001 sono spesso un prerequisito indispensabile per partecipare a gare d’appalto importanti sia pubbliche che private.

Acsq Srl: l’ente di certificazione più consigliato in Italia

A questo punto la domanda sorge spontanea: come certificare la propria azienda secondo questo standard? A chi rivolgersi per ottenere tutto il supporto necessario?

