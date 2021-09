Verzola: "Creare sempre maggiori spazi di libertà e protagonismo per i ragazzi di Nichelino"

Fiodor Verzola, assessore uscente al Lavoro, ai Giovani e alle Politiche animaliste del Comune di Nichelino, che si ricandida alle elezioni del 3-4 ottobre per tornare in Consiglio comunale, rivendica con orgoglio tra i maggiori successi degli ultimi anni quello di aver creato nuovi spazi di protagonismo per i ragazzi della città.

Nichelino Urban Lab

E' nato un vero e proprio "Graffiti refresh", che non è altro che "una evoluzione del Nichelino Urban Lab, progetto iniziato come scuola di rap che si è trasformato nella prima vera scuola di street art nichelinese", sottolinea Verzola.

"Qui bambini da 9 anni in su possono venire e cimentarsi gratuitamente, acquisendo competenze e abilità nel campo del graffitismo. L'obiettivo, come Amministrazione, è quello di offrire sempre nuovi e maggiori spazi di protagonismo ai giovani del territorio, permettendo loro di esprimersi al meglio in uno spazio aperto e positivo".

"Fare rete con gli altri Comuni del territorio"

Il prossimo passo, per Verzola, è 'esportare' questa iniziativa ad altre realtà della cintura sud di Torino: "Questi progetti devono essere implementati e condivisi da altre realtà del territorio, per questo l'obiettivo è creare una rete tra i vari comuni della zona. Il progetto va ampliato ai centri estivi, coinvolgendo altre città".

Nessun limite alla fantasia

E, alla fine, l'intento è uno solo: "Non pensiamo di riportare i luoghi danneggiati o non qualificati a come erano originariamente, ma vogliamo dare loro nuova vita, artisticamente parlando, nuovo colore e nuove idee, grazie alla fantasia dei giovani e delle giovani nichelinesi", conclude l'assessore Verzola. "Qui, davvero, l'unico limite è la fantasia".