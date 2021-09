Dieci nuovi agenti per la Polizia locale di Moncalieri

Entro la fine dell’anno, dieci nuovi agenti entreranno a far parte del Comando della Polizia locale di Moncalieri. Sono i vincitori del concorso bandito nei mesi scorsi "per rispondere ad un’esigenza della città e dare seguito all’impegno preso in campagna elettorale con i cittadini", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna, che ieri li ha ricevuti in Municipio.