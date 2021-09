Piazzetta Macario trasformata in una pattumiera da alcuni giovani di Nichelino

Da oggi, lunedì 27 settembre, a Nichelino entrano in azione le cosiddette fototrappole, per pizzicare tutti coloro che abbandonano illecitamente i rifiuti, soprattutto quelli di grosse dimensioni.

Ma in città c'è chi si rende protagonista di gesti magari meno eclatanti ma altrettanto incivili. E' il caso di quanto successo nella notte tra sabato e domenica in piazzetta Macario, di fronte al teatro Superga, presa di mira da alcuni vandali, quasi certamente giovani: bottiglie di vetro e lattine sparse ovunque, cartoni di pizza e rifiuti di ogni genere sono stati abbandonati, trasformando l'area in una sorta di pattumiera.

A scoprire lo scempio è stata l’assessore Carmen Bonino. Il Comune ha provveduto poi a pulire e a risistemare la zona, la speranza è che prossimamente gesti come questi vengano smascherati da telecamere e fototrappole, inchiodando i responsabili, per evitare che possano ripetersi ancora.