Domenica a Moncalieri torna l'appuntamento con la Camminata Revigliaschese

Iscrizioni a partire dalle 8,30 al costo di 10 euro, gratis per i bimbi fino a 10 anni. Maglietta omaggio per i primi 500 partecipanti e simpatici premi ad estrazione.

“Con piacere invito tutti a questo tradizionale ritrovo per immergerci nel fantastico verde della nostra collina – commenta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Un ambiente tutelato anche come patrimonio Mab Unesco che le associazioni come La Pro Revigliasco ci aiutano a promuovere e far conoscere, non solo ai moncalieresi”.