Verzola chiede il voto per sé e per il sindaco Tolardo: "Diamo fiducia a chi ha guidato Nichelino negli ultimi cinque anni" (VIDEO)

Verzola chiede il voto per sé e per il sindaco Tolardo: "Diamo fiducia a chi ha guidato Nichelino" (comunicazione politico elettorale)

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre Nichelino è una delle città del torinese che andranno al voto. Fiodor Verzola, assessore uscente ai Giovani, al Lavoro e alle Politiche animaliste, si ricandida per il Consiglio comunale. Sul perché i cittadini dovrebbero accordargli nuovamente fiducia, si esprime con poche ma chiare parole: "Quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. Credo di aver dato garanzie in questo, per quanto ho fatto in questi cinque anni in Giunta".

"Vorrei continuare a portare avanti il grande lavoro di innovazione che abbiamo iniziato insieme a Tolardo sindaco", aggiunge Verzola, che poi entra nello specifico, ricordando cosa è stato fatto dal 2016 ad oggi. "Nelle deleghe del lavoro abbiamo scelto un metodo chiaro e trasparente per la ricerca dei candidati per le realtà lavorative che si insediano sul territorio. Ma ancora non basta: voglio arrivare ad aprire il primo sportello lavoro che sia capace di intercettare i finanziamenti comunali, sovracomunali e anche quelli europei per dare ulteriore impulso alle opportunità di creare lavoro".

Dal lavoro ai giovani, il passo è breve: "Dopo aver creato Nichelino Urban Lab, ora l'obiettivo è andare oltre, implementare questa iniziativa fino ad arrivare a creare la prima scuola dei nuovi mestieri a Nichelino: da videomaking, scuola di tatoo, scuola di arte fino alla stamperia delle magliette, producendo le proprie idee".

Verzola sottolinea poi con orgoglio i risultati ottenuti sul fronte delle politiche animaliste, con la creazione di un assessorato dedicato e la nascita dell'ufficio tutela animali: "Abbiamo rivoluzionato il modo di agire, con benefici che sono sotto gli occhi di tutti. Gli animali sono una importante questione sociale, per questo regaleremo a Nichelino il canile 3.0, luogo di interscambio culturale e preparazione alla vita".

E nel chiedere di confermare la fiducia al sindaco Giampiero Tolardo, che corre per un secondo mandato, l'assessore uscente si rivolge agli elettori in modo diretto: "Vi chiedo di barrare il simbolo dei Comunisti Nichelino, scrivendo accanto il nome Verzola perché il cuore batte a sinistra, la passione pure".