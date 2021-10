Conto alla rovescia per Via Francigena Val di Susa Marathon: domenica il via

Si avvicina la data del 3 ottobre, giorno in cui prenderà finalmente il via la Via Francigena Val di Susa Marathon. Un grande evento, realizzato dall’associazione Iride con il patrocinio e la collaborazione dell’Unione Montana Valle Susa, che, dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia, tornerà domenica ad animare le vie, i sentieri, le piazze e i borghi più belli del territorio valsusino.

E anche in questo 2021 i numeri sono importanti: oltre 3.300 gli iscritti. Tante persone che, partendo da Avigliana, risaliranno la Valle fino a Susa, calpestando quei sentieri percorsi anche dagli antichi pellegrini. Non una gara, ma un’occasione per scoprire e riscoprire le tante bellezze che ci circondano.

Questo conferma l’assoluto rilievo dell’evento, che si inserisce tra le altre importanti iniziative che l’Unione Montana sta promuovendo per la valorizzazione della Via Francigena, come ad esempio la Pellegrina Bike Marathon e la stessa ciclovia Francigena, attualmente in fase di realizzazione. Tutti tasselli fondamentali per rilanciare il prezioso patrimonio storico, architettonico, culturale e paesaggistico ad essa legato.

Pensiamo a gioielli come le abbazie della Sacra di San Michele e di Novalesa, le certose di Banda e Montebenedetto, il castello di Avigliana, Susa romana, giusto per citarne alcuni. E buona parte di questo patrimonio verrà attraversato domenica proprio dalle migliaia di camminatori della Marathon.

Fervono quindi i preparativi in vista del grande evento: in questi giorni si stanno effettuando le ultime pulizie del percorso e si stanno rifornendo le varie zone di ristoro con boccioni d'acqua, frutta e viveri. Ormai anche i partecipanti si preparano a partire: oltre 800 i kit consegnati nella prima giornata di ritiro.