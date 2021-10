Rifiuti e pezzi di carne gettati lungo corso Roma a Moncalieri

E' ancora emergenza abbandono oggetti e rifiuti nei comuni della cintura sud. Dopo i numerosi casi registrati a Nichelino, che hanno convinto il Comune ad installare fototrappole e telecamere per porre un argine al malcostume, ieri in corso Roma a Moncalieri c'è chi ha pensato bene di spargere pezzi di carne in gran quantità vicino ad un supermercato.

Alcuni passanti hanno notato l'episodio, anche se nessuno ha intravisto chi possa essere stato. Possibile si tratti di rimasugli della macellazione, oppure di scarti buttati lì volutamente, magari per fare un dispetto. Di sicuro, il decoro pubblico non ne ha giovato.

Gli scarti poi sono stati raccolti, ma resta il dilemma su come siano finiti in mezzo a corso Roma. In un punto non coperto dalle telecamere.