Nuovamente strappati i manifesti del Movimento SìTav SìLavoro. Questa volta è accaduto in pieno centro. "I manifesti di Salvini e del Popolo della Famiglia, che erano lì accanto, sono ancora intatti", denuncia Mino Giachino. "Diamo fastidio ai No Tav e a chi non vuola la crescita dell'unico modo serio per creare nuovi posti di lavoro".

"Ovviamente noi non ci spaventiamo e li rimetteremo".