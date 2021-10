Scarcerati i due ladri di rame scoperti al cimitero di Moncalieri

Sono rimasti in carcere meno di una settimana i due ladri di rame scoperti la settimana scorsa all'interno del cimitero di Moncalieri.

Rovinate cappelle e tombe

Dopo aver devastato tombe e cappelle, erano stati scoperti prima dell'alba dalla Polizia locale, dopo aver rubato la bellezza di 850 chili di roba, tra rame e piombo. I due uomini, di origine romena, sono stati scarcerati con l’obbligo di dimora a Torino.

Responsabili di precedenti razzie

Il giudice ha imposto l’ordine restrittivo, ma li ha comunque rimessi in libertà. E adesso, mentre proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine, si pensa che i due possano essere stati i protagonisti di precedenti razzie avvenute nel camposanto di Carignano e in quello di Carmagnola. Il tutto mentre in città è ancora forte l'indignazione, manifestata dalle parole del sindaco di Moncalieri Paolo Montagna: "una autentica vergogna".