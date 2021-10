Nichelino, nel quartiere Oltrestazione nascerà un nuovo campo di calcio

Sono partiti in questi giorni a Nichelino, nel quartiere Oltrestazione, i lavori per il nuovo campo di calcio, che sorgerà accanto a via Gozzano.

Il cantiere metterà in sicurezza l’area verde adibita da tempo a zona per giocare a pallone, così da donare ai ragazzi della zona un nuovo spazio per potersi divertire, senza avere problemi o correre rischi.

Sorgerà invece in via Prali la nuova scuola elementare del quartiere, il cui destino era stato al centro anche del dibattito politico durante la campagna elettorale.