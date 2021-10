I "piccoli" Comuni al voto: ecco i sindaci eletti in provincia di Torino, preferenza dopo preferenza

Sono considerati gli "altri". Ma rappresentano una delle fette più importanti della provincia di Torino che tra ieri e oggi si è recata alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Ecco l'esito delle urne di tutti i Comuni più piccoli intorno al capoluogo (dove non compare il nuovo sindaco, viene segnalato il primo cittadino uscente).



****Articolo in aggiornamento****



In ordine rigorosamente alfabetico, Albiano d'Ivrea (1.791 abitanti) celebra la conferma a Palazzo civico di Venerina Tezzon, sostenuta dalla lista "Futuro Insieme" e in grado di raccogliere 460 voti (52,21%) rispetto ai 421 di Diego Roffino.

Baldissero Torinese (3.783 abitanti) vede Piero Cordero come nuovo sindaco: lo hanno scelto il 36,5% dei votanti, davanti a Patrizia Scaglia (Baldissero Futura), Paola Chiesa (Per Baldissero) e Vanessa Elena Cerutti (Vivere Baldissero).

Bardonecchia (3.212 abitanti) ha scelto Chiara Rossetti per raccogliere il testimone di Francesco Avato. La lista a suo sostegno è "Bardonecchia sempre" e ha raccolto il 62,36% contro il 37,64% di Roberto Borgis (Bardonecchia in vetta).

Bollengo (2.112 abitanti) ha il suo sindaco ancora una volta in Luigi Sergio Ricca, unico candidato con "Vivere Bollengo" e il 100% dei voti, con quorum oltre il 54%.

A Borgomasino (835 abitanti) la nuova sindaca è Antonella Giovanna Pasquale, candidata dalla lista "Per BorgoMasino". Per lei, il 45.58% delle preferenze, davanti al 42,63% di Andrea Alberto Forchino e l'11,79% di Salvatore Veneto.

Brosso (460 abitanti) premia Anna Serafina Vigliermo Brusso con la lista Caro Brosso e l'88,32% dei voti. Ha battuto Barbara Bertinetti (Uniti per Brosso) e Vincenzo Maggiano (L'altra Italia) che ha ottenuto un solo voto.

Brusasco (1.726 abitanti) ha eletto come successore di Luciana Trombadore Giulio Bosso (Progettiamo per crescere) con il 52% dei voti, davanti ad Anna Giuseppina Marolo (Per Brusasco e Marcorengo), ferma al 48.

Bruzolo (1.545 abitanti) accoglie come sindaco Roberto Barbon, Vivere Bruzolo, che ha raccolto il 57,57% mentre Mario Larotonda (Per Bruzolo) si ferma al 42,43.

Cambiano (6.215) conferma Carlo Vergnano (Cambiano Insieme) con il 57,26% dei voti, davanti ad Alberto Benna (Il centro per Cambiano) ferma al 42,74%.

Caravino vede, con i suoi 995 abitanti, il nuovo sindaco in Adriano Siletti, sostenuto da "Per Caravino e Masino", con il 52,37% dei voti, davanti a Maurizio Corazza (47,63%) con Cambiamento per Caravino e Masino.

Carignano (9.156 abitanti) conferma Giorgio Albertino (Insieme per Carignano) sindaco con il 54,03% mentre Roberto Falciola (La città che cresce) ne ha raccolti il 45,97%.

Ceres (1.056 abitanti) aveva solo il sindaco uscente Davide Eboli come candidato per la lista Vecchio Campanile. Lo hanno scelto la totalità dei voti validi sui 74,45% degli aventi diritto.

Cuceglio (997 abitanti) vede l'elezione di Antonino Iuculano Mamao, che con "La rinascita di Cuceglio" ha preso il 51,21% dei voti, battendo Paolo Roffina (Viviamo Cuceglio) fermo al 48,79%.

Cuorgnè (10.084) sarà guidata da Giovanna Cresto (31,85%) che sostituisce Giuseppe Pezzetto, mentre sono sconfitti Danilo Armanni (Moderati e indipendenti), Davide Pieruccini (Cuorgné c'è) e Mauro Pianasso (Il Cambiamento che aspettavi), rispettivamente con il 29,87%, il 27,46% e il 10,81%.

Feletto (2.269 abitanti) ha come nuovo sindaco Maria Cristina Ferrero, di "A piccoli passi tradizione e innovazione": per lei il 55,96% dei voti contro i 44,04 di Stefano Filiberto, Lavorare per Feletto, primo cittadino uscente.



Fiano (2.713) vedrà ancora Luca Casale come primo cittadino, con 1.283 voti e nessun concorrente, ma raggiungendo il quorum con quasi il 60% degli aventi diritto che si è recato alle urne.

Frassinetto (272 abitanti) sarà guidato ancora una volta da Marco Pietro Bonatto Marchello, sostenuto anche questa volta da "Insieme per

Frassinetto" e destinatario di 151 voti (74,02%) rispetto a Luca Alberto Giovannini (25,98%).

Gravere (715 abitanti) ha visto la conferma di Piero Franco Nurisso (Gravere 16/21 e il 92,37% dei voti) davanti a Michele Pastore e Mauro Carmagnola, rispettivamente con il 4,24 e il 3,39%.

Lanzo Torinese (5.150 abitanti) celebra Fabrizio Vottero Bernardina, che con "Siamo Lanzo" ha preso il 45,35% dei voti, superando Matteo Filippin (Lanzo per noi) e Deborah Fiore (Noi per Lanzo).

Lemie (189 abitanti) vede come nuovo sindaco Daniele Gabriele (Insieme per Lemie) con 98 voti pari a oltre l'89% rispetto a Filippo Ferraro (Progetto Paese) che si ferma sotto l'11%.



Vasto anche il divario a Lusigliè (556 abitanti) che conferma Angelo Marasca come primo cittadino (Rinnovamento Partecipazione Solidarietà) davanti a Monica Bertuzzi, di Noi Insieme: il risultato è di 91,6 a 8,4%.



Mompantero (651 abitanti) ha scelto Davide Gastaldo (Un Futuro a Mompantero), che con il 57,7% sconfigge uno dei "big" della politica locale e nazionale, Osvaldo Napoli, fermo al 42,3% con "Nuova Vita per Mompantero".

Montaldo Torinese (749 abitanti) Sergio Gaiotti trova la conferma con il sostegno di Montaldo Comunità Viva: per lui il 93,31% dei voti, mentre Luigi Cortese ha incassato il 6,69% con Fronte Piemonte.

Esito scontato a Noasca (169 abitanti) che con i suoi 103 elettori ha visto il 75% di affluenza e la totalità delle preferenze rivolte al sindaco uscente, Domenico Aimonino (Noasca Siamo Noi), unico candidato



Ozegna (1.235 abitanti) conferma - unico candidato - Sergio Bartoli sostenuto da "Trasparenza e Futuro". Raggiunto il quorum con il 66,44% degli aventi diritto che hanno votato.

Pertusio (773 abitanti) avrà come nuovo sindaco Giuseppe Antonio Damini, sostenuto da "Pertusio con Noi" e scelto dal 61,81% dei voti. Sconfitta Anna Carezana ("Pertusio nel cuore") con il 38,19% dei voti.



Pianezza (14.169) Antonio Castello L.C.: Insieme per Pianezza



Pino Torinese (8.481 abitanti) conferma Alessandra Tosi (Ulivo e Indipendenti per Pino) con il 54,98% dei voti rispetto al 45,02% di Ludovico Maria Seppilli (Vivi Pino).



Ronco Canavese (313 abitanti) premia Lorenzo Giacomino, sostenuto da Plo Pis Ronc De De M An (84,21%) davanti a Roberta Recrosio, sostenuta da Ensembio.

Settimo Rottaro (503 abitanti) mette la fascia tricolore anche questa volta a Massimo Ottogalli ("Un Comune Una Comunità") con il 55,03% mentre Gian Carlo Coda (Siamo Settimo Rottaro) si ferma al 44,97%.