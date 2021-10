Fiera Nazionale della Trippa a Moncalieri, una scommessa vinta

Il Pentolone ha cominciato come sempre la cottura della classica Trippa alla Savoiarda alle prime luci dell’alba, pieno fino al colmo anche in questa edizione, per un totale di 21 quintali di trippa e verdure. Si sono distribuite circa 2.800 porzioni, a cui si aggiungono quelle donate al Partner dell’Evento, il Banco Alimentare, che ha così potuto sfamare 600 persone bisognose, e quelle alla Casa di Riposo per Anziani Vitrotti di Moncalieri, con le porzioni destinate a una trentina di ospiti.