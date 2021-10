Famiglia raggirata con casa-vacanza 'fantasma', 38enne torinese denunciato

Si era fatto pagare 400 euro come acconto per l'affitto di una casa-vacanza a Senigallia, in provincia di Ancona, ma era una truffa. Ad architettarla era stato un 38enne torinese, già con precedenti specifici, indentificato e denunciato dai carabinieri della compagnia di San Lazzaro.

La vittima del raggiro è un 60enne di Monghidoro, padre di una famiglia di 4 persone che l'estate scorsa aveva deciso di trascorrere le prime due settimane di agosto nella località marchigiana. Dopo avere trovato l'inserzione su un sito specializzato, aveva pagato l'acconto versando il denaro su un conto corrente. Pochi giorni prima di partire per la vacanza, ha cercato di chiamare l'inserzionista per gli ultimi accordi ma l'uomo era diventato irreperibile.

Con alcune ricerche è riuscito a contattare telefonicamente il vero proprietario della casa, che gli ha confermato la truffa spiegando che non era la prima vittima che lo contattava.