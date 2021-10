Trovato in possesso di un panetto di hashish: arrestato un ventenne

Lo hanno notato la scorsa domenica sera interloquire in modo sospetto con un altra persona nei pressi di piazza Baldissera. Alla vista della pattuglia di polizia, si è diviso velocemente dal compagno ed è fuggito; gli agenti hanno raggiunto il ventenne in via Cecchi e lo hanno sottoposto a un controllo, dal momento che emanava un forte odore di cannabis.

Nel suo marsupio, i poliziotti hanno rinvenuto un frammento di hashish, altri due nelle sue tasche, e infine un tocco solido all’interno dei pantaloni. Complessivamente, il panetto ed i frammenti superano i 100 grammi di hashish. Il ventenne, di nazionalità marocchina e regolarmente residente in Italia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.