Vigili del fuoco in azione sulla Provinciale 129 per garantire la rimozione in sicurezza del bilico finito stamattina in un fosso a Vigone.

Il mezzo stasera ha iniziato a perdere gas dalla valvola di sicurezza e sono dovute intervenire due squadre di Pinerolo e diversa da Torino per bruciare il metano liquido rimasto nel serbatoio. A presidiare la chiusura della strada le Giacche Verdi