Al volante con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito: 53enne denunciato a Moncalieri

Aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito, al volante sarebbe stato un pericolo per sè e soprattutto per gli altri, ma l'intervento della Polizia locale di Moncalieri ha evitato ogni rischio.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 5 ottobre, un 53enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, per essersi messo al volante con un tasso alcolemico di 2,68 g/l. Era uscito da un bar barcollante e la pattuglia di zona, impegnata in un controllo, lo ha seguito fino a quando è entrato in auto.

Appena messo in moto, l'uomo è stato fermato dagli agenti, che lo hanno sottoposto all'alcol test, che ha fatto scattare la denuncia, con tanto di patente ritirata.