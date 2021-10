Nuova edizione del laboratorio di psicodramma ESPRIMITU proposto da Lidap Piemonte

Il laboratorio si svolgerà nei locali di Vol.To in via Giolitti 21 tutti i martedì dal 19 ottobre al 30 novembre (18,30 – 20.00). Per partecipare a tutti i sette incontri in calendario è richiesto complessivamente un piccolo contributo di 60 € da versare all'associazione. Numero limitato di posti, è richiesta la prenotazione. L’iniziativa è rivolto alle persone maggiorenni. Non sono necessari prerequisiti.

È una metodologia attiva nella quale le persone sono coinvolte in semplici azioni creative e interazioni all’interno del gruppo, guidate dal direttore. Nasce come psicoterapia di gruppo negli anni Venti del secolo scorso e si diffonde anche come strumento di formazione: in questo contesto, ogni partecipante ha il modo di contattare i propri contenuti interiori, esprimerli in maniera creativa e confrontarsi con altre persone che vivono la stessa situazione. Con lo psicodramma, la persona che soffre di disagio ansioso può misurarsi con esso in maniera inedita, trovando risorse inespresse e nuove modalità di approccio alla propria condizione, in un clima aperto e sereno. In sintesi, viene definita come una modalità utile - ma anche divertente - per la ricerca del proprio benessere.