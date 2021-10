Grugliasco, incontro dei polesani nel fine settimana del 9 e 10 ottobre 70 anni dopo

A settant'anni dalla disastrosa alluvione che ha colpito il Polesine nel 1951, causando l'esodo di migliaia di famiglie, Grugliasco propone un'occasione d'incontro per la numerosa comunità polesana della nostra città.

Sabato 9 ottobre, alle 21, nel teatro Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, è in programma lo spettacolo folcloristico del gruppo Buontemponi e Simpatica Compagnia di Bottrighe. L'ingresso è libero e gratuito e potranno accedere al Teatro solo le persone munite di geen pass.