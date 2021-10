Tende veneziane: da sempre le più vendute

Che si tratti di arredare un ufficio, un appartamento, una villa o addirittura una barca, le tende veneziane sono sempre una soluzione molto utilizzata ed apprezzata.

Innanzi tutto perché si adattano a tutte le tasche e alle tipologie di ambiente. Ad esempio, le veneziane in alluminio sono economiche e molto funzionali, vengono montate soprattutto nelle finestre degli uffici, ma facendo opportune scelte di colori e lamelle possono essere perfette anche negli appartamenti, soprattutto se arredati in stile minimalista.

Le veneziane in legno, invece, sono tende adatte soprattutto agli ambienti di pregio, anzi, potranno trasformare un ambiente semplice in uno elegante. Basti pensare che vengono molto spesso utilizzate anche in yacht o in residenze di lusso.

In base al materiale e alle dimensioni si potrà scegliere tra lamelle di diverse larghezze: 16mm, 25mm o 50mm per le tende in alluminio, 25mm, 50mm o 70mm per le tende veneziane in legno. Ovviamente la scelta va fatta non solo in base ad un parametro estetico, ma soprattutto dimensionale e funzionale. In linea generale più la tenda sarà grande maggiore sarà la dimensione delle lamelle.

Un altro aspetto interessante è quello di poter utilizzare anche il motore al posto del classico comando manuale. Questo è consigliabile soprattutto nelle tende di grandi dimensioni, specialmente se in legno, dove il peso potrebbe diventare importante. In linea generale si potrà scegliere tra tre diverse tipologie di motore: cablato con interruttore, cablato con telecomando oppure a batteria con telecomando.