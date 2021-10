Eurovision Song Contest 2022 a Torino, Appendino: "Città al centro del mondo. Orgogliosi di rappresentare l'Italia" (VIDEO)

E la kermesse canora, come spiega la sindaca, avrà un ritorno economico e di visibilità molto elevato. "Ci sono già più di 2 mila camere bloccate per 14 giorni. Oltre 200 milioni di persone hanno visto gli Eurovision, che sono il più importante evento musicale al mondo: una grandissima vetrina per la nostra città".

"Nella fase finale eravamo solo in 5 candidate: poi ha fatto differenza il lavoro di squadra, la bellezza della città e il dossier che coinvolge tutta Torino. Ci hanno anche aiutato le Atp Finals. È un evento molto lungo: saranno 40 le delegazioni che parteciperanno , ciascuno con la propria squadra e questo determina l'occupazione alberghiera per due settimane" ha concluso Appendino.