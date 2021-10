“Real! – A Ghostbusters Tale” è al Cinema Massimo

“Real! – A Ghostbusters Tale” è un fanfilm no-profit del 2021 ispirato e dedicato a Ghostbusters di Edoardo Stoppacciaro, doppiatore e scrittore, realizzato insieme ad alcuni amici e a tanti professionisti del cinema, guidati dalla passione per gli “acchiappafantasmi” e dalla voglia di non limitarsi al ruolo di spettatori.

Il progetto è stato interamente autofinanziato anche grazie a un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni Dal Basso, che ha fruttato 18000 euro per sostenere i costi di avviamento. Il resto del budget è stato investito in prima persona dagli stessi protagonisti.

Le riprese sono state realizzate nel 2017 tra Roma e Viterbo, con la partecipazione di oltre 70 professionisti, tra troupe e artisti di VFX attraverso una collaborazione tra Italia e Canada.

Il lungometraggio è stato presentato in test screening a Lucca Comics nel 2019 e poi dopo una lunga lavorazione è stato presentato in prima assoluta nazionale a Roma il 24 luglio 2021 a Cinecittà World.

Edoardo Stoppacciaro/Cristian Calabretta

Real! – A Ghostbusters Tale

(Italia 2021, 110′)

All’ombra del Colosseo un improbabile trio formato da un professore di fisica, un ricercatore, e uno studente fuori corso, si ritrova, più per necessità che per caso, a cercare con urgenza una casa in affitto. Quando ne trovano finalmente una alla loro portata, un appartamento grande al centro della città, in una palazzina vecchia, ma signorile, si accorgono che c’è un problema: è infestato dai fantasmi.

