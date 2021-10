Venaria rispolvera la passione per il modellismo: una mostra nelle sale del Comune

Una mostra nel cuore di Venaria, nella sala espositiva comunale, dedicata al Ritorno del Modellismo e alla passione per le riproduzioni della realtà in miniatura. L'inaugurazione si è celebrata questa mattina, a pochi passi dalla Reggia (in via Mensa 34), alla presenza anche del sindaco della città, Fabio Giulivi.

Si tratta del ritorno in grande stile per l'associazione 296 model Venaria, presieduta da Rino Ciotola, da sempre molto attiva, ma che ha dovuto pagare il conto allo stop per il Covid.



"Per noi è gratificante, siamo usciti da un periodo difficile - dicono gli organizzatori, per voce del presidente Ciotola - con oggi abbiamo realizzato molti progetti e ne vorremmo fare altri, sta a noi e chiederemo all'amministrazione di continuare a sostenerci: lavoriamo molto con la pro loco e grazie a loro abbiamo anche trovato libri che sono fonti preziose per recuperare e alimentare i nostri modelli".



L'iniziativa offrirà per due giorni a curiosi e appassionati di vedere riproduzioni e oggetti rari e suggestivi. Gli orari di visita sono dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.





[La miniatura del progetto originale del Castellamonte]

E in miniatura, scoperta dallo stesso primo cittadino, c'è anche la riproduzione di parte della Residenza sabauda e di via Mensa: un'immagine curata nel dettaglio e dal fascino intatto, secondo quello che era il progetto originario del Castellamonte. "Iniziative così meritano più di un applauso - dice Giulivi - e ci crediamo perché parlano a tutta la città, da 0 a cento anni. Anche per questo stamattina ho portato i bambini. Niente come il modellismo fa sognare, grazie alla fantasia. E dopo la pandemia la fantasia è ancora più preziosa".