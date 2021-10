Trail delle colline: la terza edizione si conclude con un successo

Il presidente Giovanni Mirabella a nome dell’APS Hope Running Asd, dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus e di tutto il Comitato Organizzatore saluta così l’ottima riuscita di questa terza edizione del TdC, salutata da una bellissima giornata autunnale di sole, rinnovando a tutti l’appuntamento per il prossimo anno, nella speranza che in quell’occasione il Covid-19 sia solamente più un bruttissimo ricordo: “Il Trail delle Colline è molto di più di una manifestazione di trail running o di un evento sportivo: è la felicità nel volto delle centinaia di partecipanti che hanno dopo anno ci rinnovano la fiducia e vengono a Chivasso anche da fuori regione e dall’estero per gareggiare. Ora che la terza edizione si è chiusa è il momento di dire grazie a tutti voi, in primis alle amministrazioni comunali di Chivasso e Castagneto Po che sin dal 2019 ci supportano, senza dimenticare la Regione Piemonte, che ci ha dato quest’anno il patrocinio, l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e lo CSEN Piemonte. Una menzione speciale va quindi spesa per i tanti sponsor che sono al nostro fianco e che permettono anno dopo anno al Trail delle Colline di compiere qualche passo in avanti dal punto di vista organizzativo, con l’intento di regalare una giornata fantastica a tutti i partecipanti. Un plauso va anche a tutti i componenti del Comitato Organizzatore, il cui instancabile lavoro inizia diversi mesi prima del giorno della gara: senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Come non menzionare anche i tantissimi volontari e le associazioni che ci accompagnano ogni anno, permettendoci sempre di fare bella figura grazie alla loro continua e precisa assistenza, e tutti coloro che, indipendentemente dal loro ruolo, corrono e camminano accanto a noi. In ultimo, ma assolutamente al primo posto in ordine di importanza e rilevanza, un grazie va fatto a tutti i partecipanti per il grandissimo successo di questo trail eco-sostenibile, amico dell’ambiente, che intende valorizzare e tutelare le risorse naturali e le bellezze del territorio come la Riserva naturale del Bosco del Vaj, e soprattutto solidale: quest’anno il Trail delle Colline ha deciso di sostenere il Progetto Alessandra dell’associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia” di Rieti, che offre un servizio gratuito di distribuzione parrucche dedicato a tutte le donne che, durante la malattia oncologica, affrontano il delicato momento della caduta dei capelli, devolvendo in beneficenza una parte del ricavato dell’eco-camminata, i cui tantissimi iscritti altro non hanno fatto che riempirci di gioia. Questo è da sempre il nostro modo di fare sport, oltre che il nostro orgoglio più grande, e non cambieremo”.