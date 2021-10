Dal 22 al 24 ottobre Venaria ospita il concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono

Il ventiquattresimo Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono si svolgerà dal 22 al 24 ottobre 2021 a Venaria, città in cui fu fondato dagli Amici per la Musica, ma dalla quale mancava da quattro anni.

Nonostante difficoltà e incertezze poste dal Covid-19, il Concorso conferma anche in questa edizione la sua solidità e la sua natura internazionale, con un numero di partecipanti e una percentuale di stranieri seconde (e di poco) solo a quelle dell’edizione record 2019. Gli iscritti che raggiungeranno Venaria per esibirsi al Teatro della Concordia sono infatti 89, per il 47,6% stranieri, suddivisi fra i 23 solisti e i componenti dei 21 gruppi cameristici. "Quando pubblicammo il bando a maggio non potevamo immaginare come sarebbe stata la situazione oggi – commentano dagli Amici per la Musica – Fu una scommessa, che ora è una scommessa vinta".