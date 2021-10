“100% Teatro”, lo Stabile mette a disposizione 100 biglietti al prezzo di 10 euro per ogni spettacolo fino al 31 ottobre

Da ieri 11 ottobre i teatri italiani sono tornati a ospitare il pubblico al massimo della loro capienza. Un risultato molto atteso, perché si riconosce finalmente che i teatri sono luoghi sicuri.

Sarà il ritorno al teatro come spazio di socialità e di condivisione e per festeggiare insieme al pubblico questo momento così importante il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale ha attivato da stamattina, martedì 12 a domenica 31 ottobre, la promozione speciale 100%TEATRO.

Per tutti gli spettacoli della Stagione 2021/2022 e di Torinodanza Festival in programma fino al 31 dicembre al Teatro Carignano, al Teatro Gobetti e alle Fonderie Limone di Moncalieri, saranno disponibili 100 biglietti al prezzo ridotto di 10 euro.

“I biglietti ridotti potranno essere acquistati in biglietteria, oppure online con i codici 100%TEATRO e 100%DANZA. Sarà un grande autunno di teatro al 100% e non vediamo l’ora di ritrovarvi in sala”.

E che l'iniziativa sia apprezzata dal pubblico, gli organizzatori del Teatro Stabile se ne sono accorti subito: oggi, a due ore dall’inizio della vendita, sono stati già acquistati oltre 600 biglietti. Il grande afflusso di persone alla biglietteria, in piazza Carignano, ha infatti testimoniato tutto l’entusiasmo con cui il pubblico ha accolto l’iniziativa e la consapevolezza che le sale sono luoghi di socialità sicuri in cui tornare a condividere la passione per il teatro.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO STABILE DI TORINO

Telefono 011 5169555 / Numero verde 800 235 333

Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 – Torino

Orari dal martedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00, domenica dalle ore 14.00 alle ore 19.00; lunedì riposo.