Torna l'appuntamento con la Gru d'oro: la città premia la "grugliaschesità"

Venerdì 15 ottobre, alle 21, presso il teatro TLS del parco culturale “ Le Serre ”, in via Lanza 31 a Grugliasco si terrà la serata di presentazione dei candidati e la consegna del Premio “Gru d’oro 2020”, giunto alla 21ª edizione e degli attestati di grugliaschesità a chi da 50 anni svolge la sua attività nella Città.

Si tratta di un premio istituito nel 2000 dall’ Associazione Cojtà Gruliascheisa con lo spirito espresso nello Statuto dai soci fondatori per valorizzare, riscoprire, promuovere e far conoscere di Grugliasco le tradizioni, la cultura, la generosità e genialità dei suoi cittadini.

Le recenti Olimpiadi di Tokio e le Paraolimpiadi hanno registrato, come è noto, successi di atleti italiani in ogni sport e sarà doppiamente motivo di orgoglio ricordare i grugliaschesi che negli anni hanno preso parte con onore a tale manifestazione e durante la serata, a cura dell’Associazione Cojtà Gruliascheisa, saranno proiettati filmati a testimonianza.

Il 2022 sarà l’anno della ritrovata armonia e condivisione in ricordo degli stessi sentimenti che nel 1599 i grugliaschesi, scampati all’epidemia di peste per intercessione di San Rocco, provarono ed oggi, come allora, sarà piacevole incontrarsi al Palio della Gru, la prima domenica di giugno, per le vie in festa.