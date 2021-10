Dopo la fiera della Trippa tocca al Bollito: Moncalieri rilancia la sua passione per il buon cibo

Nel primo fine settimana di ottobre c'è stato l'appuntamento con la Trippa, in questo weekend tocca invece al bollito. Anzi, alla Fëra dij Subièt e Sua Maestà il Bollito, per usare la dicitura esatta dell'evento. Un appuntamento diventato un classico dell'autunno a Moncalieri da quasi una trentina d'anni.

Montagna: "Un segnale per la città"

Dopo la dolorosa cancellazione di un anno fa, l'Amministrazione ha fatto di tutto per rilanciare la vocazione enogastronomica della città. "Ripartiamo, anche se ancora non è come avremmo voluto - ha spiegato il sindaco Paolo Montagna - per la fiera della trippa abbiamo dovuto dire di no agli stand, per quella del bollito dobbiamo rinunciare al classico pentolone. Abbiamo tolto ad ogni evento qualcosa, ma abbiamo voluto lo stesso programmare questo appuntamento per dare un segnale alla città".

"Erano tante le incertezze, non lo nego", ha aggiunto l'assessore al Commercio Angelo Ferrero. "Si è tentato di tutto per fare ugualmente l'evento e, pur con qualche limitazione, ha vinto la voglia di rischiare e di regalare a Moncalieri una iniziativa a cui è molto affezionata".

Solo prenotazioni e niente take away

Per evitare il rischio di assembramenti, quindi, niente pentolone, ma solo i consueti tagli di carne previsti, per un massimo di 150 coperti, con prenotazione necessaria (assieme al green pass) attraverso la Pro Loco. Per lo stesso motivo, niente asporto e take away, mentre ci sarà una parte 'solidale' della fiera, con del bollito destinato al centro anziani Vitrotti. L'appuntamento è, come di consueto, in Borgo Navile, in via San Martino e via Matteotti.

Il programma prevede sabato sera la bagna cauda, grazie anche all'impegno di Coldiretti, mentre domenica a pranzo l'associazione macellai garantirà il bollito, con la serata destinata invece al fritto misto. Un menù in grado di soddisfare i palati e gli appetiti di tutti, insomma.

Torna l'evento gastronomico diffuso

Ma il 16 e 17 ottobre non ci sarà solo la fiera del bollito, ma la città ospiterà il primo dei tre weekend consecutivi destinati all'evento gastronomico diffuso: 21 tra ristoranti e pizzerie proporranno un menù (qui, invece, sarà possibile l'asporto) con piatti tipici e specialità locali: la Trippa, il Cavolfiore, il Salame di Trippa e il Lardo di Moncalieri.

Un modo per confermare, una volta di più, la passione per il buon cibo della città del Proclama.