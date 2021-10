Progetto percorsi in tour, fino a 8000 euro a fondo perduto per le spese di studio, dalle superiori all’università

Da undici anni, grazie a Percorsi, gli studenti di quarta e quinta superiore dell’intera Provincia di Torino (licei, istituti tecnici, istituti professionali, pubbliche e paritarie) possono ottenere fino a 8.000 Euro a fondo perduto da usare per le spese connesse al loro percorso di studi e alle attività formative e culturali: dalle tasse scolastiche e universitarie all’acquisto di libri, dagli abbonamenti ai trasporti ai viaggi studio, dall’acquisto di un tablet a quello di un PC.

Per aderire a Percorsi è necessario essere residenti a Torino o in Provincia di Torino, frequentare la quarta o la quinta superiore e avere un ISEE minore o uguale a 15.000 Euro.

La domanda di adesione a Percorsi deve essere compilata sul sito www.progettopercorsi.it entro il 31 ottobre 2021. I posti disponibili sono 300.



Percorsi non si è mai fermato nel corso dell’emergenza Covid-19 ma quest’anno ha potuto riprendere il suo tradizionale tour nelle scuole per incontrare personalmente gli studenti.



Il prossimo 19 ottobre saremo presso l'Istituto Tecnico Industriale "Ettore Majorana" di Grugliasco.



Dal 2010 ad oggi oltre 2500 studenti della Provincia di Torino hanno beneficati di Percorsi e attualmente sono 1253 gli studenti attivi nel progetto. Solo nel 2020, anno della pandemia, Percorsi ha erogato a fondo perduto quasi 700 mila €. Il 40% delle spese affrontate dagli studenti con il supporto di Percorsi hanno riguardato l’acquisto di PC e altri device. Segno della capacità del progetto di essere uno strumento utile anche nelle situazioni di emergenza. Poi seguono le tasse universitarie per il 27% e le spese per l’affitto (6%) richieste da quanti scelgono di studiare in altre città di Italia o d’Europa.



Dal 2010 ad oggi, Percorsi ha sostenuto 20 studenti di Pinerolo attraverso 63.703,19 € di erogazioni a fondo perduto, 47 studenti di Grugliasco attraverso 169.194,13 € di erogazioni a fondo perduto, 24 studenti di Venaria attraverso 71.192,48 € di erogazioni a fondo perduto e 13 studenti di Chivasso attraverso 21.068,45 € di erogazioni a fondo perduto



Queste erogazioni a fondo perduto sono legate ai risparmi effettuati nel corso del progetto, la cui durata massima è di sei anni. La cifra accantonata dalla famiglia ogni mese con regolarità (da 5 a 50 Euro al mese, fino a 2.000 Euro in totale) sarà raddoppiata dall’Ufficio Pio per le spese riguardanti le scuole secondarie di secondo grado o quadruplicata per le spese relative a un corso di laurea o master presso atenei italiani o stranieri o Istituto Tecnico Superiore (ITS). Al termine del progetto la cifra risparmiata torna a piena disposizione della famiglia.



Per tutti gli studenti e le loro famiglie che entreranno a far parte di “Percorsi” sono anche previsti un accompagnamento personale e un percorso di educazione al risparmio.



LA CAMPAGNA



Già dall’inizio di Settembre, Percorsi ha avviato la sua campagna di informazione agli studenti e alle loro famiglie. Sui canali Instagram e Facebook @progettopercorsi è visibile la campagna “OPPORTUNITÀ”.

Percorsi, infatti, per molti studenti è un’opportunità che non sapevano di avere ma che, una volta colta, ha cambiato la vita dando loro la possibilità di seguire le proprie aspirazioni di studio e professionali a prescindere dalla condizione economica.