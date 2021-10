Gli scatti d'autore di Mick Jagger e Robert De Niro aiutano i bambini malati di tumore

Arte e solidarietà sono, da sempre, un binomio vincente: l'UGI ODV, associazione impegnata da oltre 40 anni nell'assistenza a bambini e ragazzi con patologie oncoematologiche e nel supporto alle loro famiglie, ha avuto modo di sperimentarlo in molte occasioni e per questo motivo ha lanciato un'asta online di fotografie d'autore – aperta fino alle ore 18 del 25 ottobre 2021 sulla piattaforma Charity Stars - per raccogliere fondi in sostegno delle proprie attività interne ed esterne all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

L'asta rappresenta l'atto conclusivo di “Photo Action per Torino”, progetto ideato e realizzato (durante la prima ondata di pandemia) dai fotografi professionisti Paolo Ranzani e Guido Harari con il contributo di Wall of Sound Gallery per sostenere il “Fondo Straordinario Covid-19” creato dall'UGI in favore delle famiglie più in difficoltà dal punto di vista economico e sociale.

L'iniziativa si è concretizzata, nel corso del 2020, con una prima raccolta fondi in grado di raggiungere più di 70mila euro grazie ad oltre 100 immagini donate gratuitamente da fotografi professionisti italiani e internazionali, fondazioni e gallerie d'arte e con una mostra di beneficenza realizzata presso la GAM – Galleria d'Arte Moderna di Torino. Tra queste, ben 62 costituiranno l'oggetto dell'asta: appassionati e collezionisti avranno dunque la possibilità di accaparrarsi pezzi d'autore incredibili facendo contemporaneamente del bene a chi in questo momento sta soffrendo a causa della malattia; a queste si aggiungerà il catalogo ufficiale, curato da Guido Harari e Paolo Ranzani e pubblicato da Wall of Sound Gallery con un'introduzione della nota photo editor Giovanna Calvenzi.

Tra le foto disponibili, tutte stampate in formato 30x42 su carta Epson Luster, ci sono anche ritratti di celeberrime personalità del mondo dello spettacolo realizzate dai maggiori professionisti della storia della fotografia tra cui Lou Reed e Laurie Anderson (di Guido Harari), Robert De Niro (di Adolfo Franzò), Ezio Bosso (di Roberto Serra), Lucio Battisti (di Gered Mankowitz), Pino Daniele (di Cesare Monti), Vittorio Gassman (di Claudio Porcarelli), Maria Callas (di Gianni Greguoli), Mick Jagger (di Robert Whitaker), Eduardo De Filippo e Carmelo Bene (di Angelo Turetta), Liam Gallagher (di Alessio Pizzicannella). Non vanno dimenticate nemmeno le numerose fotografie di moda, i paesaggi e gli altri soggetti che vanno a comporre una selezione davvero unica: la base d'asta è fissata, per ogni foto, a 300 euro e il ricavato andrà interamente devoluto all'UGI. Il link per partecipare è il seguente: https://www.charitystars.com/tag/photo-action-per-torino-it

L'asta del progetto Photo Action per Torino rappresenta, nel migliore dei modi, l'importanza della sinergia tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza nella promozione dei valori fondamentali dell'UGI: "Paolo Ranzani e Guido Harari – dichiara il Segretario Generale Marcella Mondini - ci sono stati molto vicini per tutto il periodo di pandemia comprendendo le grandi difficoltà affrontate dalle famiglie con un figlio malato di tumore. Con il loro progetto hanno unito bellezza, arte e solidarietà e vogliamo esprimere loro la massima riconoscenza anche in occasione di questo ultimo grande sforzo".