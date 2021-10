Nichelino, vede un uomo armeggiare vicino ad una serranda e chiama la polizia: non era un ladro ma un operaio

Falso allarme a Nichelino: non un ladro ma un operaio armeggiava vicino ad una serranda

Si è rivelato un falso allarme, ma per qualche minuto uno zelante cittadino di Nichelino ha pensato di aver scoperto un furto in flagranza di reato.

L'uomo, che stava passeggiando in via XXV Aprile, nel momento in cui ha visto un uomo vicino ad una serranda abbassata di un negozio, ha pensato si trattasse di un ladro e così ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine.

In pochi attimi, invece, si è scoperta la verità: non si trattava di un malvivente, ma di un operaio che stava aggiustando la saracinesca difettosa del negozio, chiamato proprio dal proprietario. E tutto si è concluso con un sospiro di sollievo generale.