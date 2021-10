Prende il sentiero sbagliato e non trova più la via del ritorno: 83enne torinese salvato al Pian della Ceva

Prende per sbaglio un sentiero di montagna, chiuso per la presenza di alcune frane, e si perde non trovando più la via del ritorno.

Disavventura per un escursionista di 83 anni, residente nel Torinese: dalle prime ricostruzioni del caso, l’anziano stava percorrendo il Pian della Ceva, sopra Oropa, fino a quando non è finito in zona impervia, contrassegnata da diversi smottamenti, e quindi non praticabile.

Impossibilitato a proseguire oltre, è tornato indietro ma non è riuscito a trovare il giusto percorso. L’uomo non si è perso d’animo e ha lanciato immediatamente l’allarme nel primo pomeriggio di oggi, 16 ottobre.

In breve tempo una squadra del Soccorso Alpino l’ha raggiunto e, con l’utilizzo di alcune corde e imbragature, l’hanno tratto in salvo riportandolo al rifugio Savoia. Ai soccorritori il torinese avrebbe raccontato di non essersi accorto dei cartelli che indicavano la non percorribilità del sentiero di montagna.