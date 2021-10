All'Off Topic, tutto pronto per "sensEAT"

È arrivato l’autunno ma Off Topic e il suo Bistro’ sono pronti a confortare gli animi e le papille gustative dei torinesi con un ricco programma di eventi dedicati ai piaceri della tavola. Mercoledì 20 ottobre alle ore 19 l’hub culturale di via Pallavicino inaugura infatti "sensEAT", un nuovo ciclo di appuntamenti per esplorare le percezioni gustative giocando con i cinque sensi, facendo vivere un'esperienza amplificata e non convenzionale ai partecipanti. Dal 17 ottobre, inoltre, è arrivato un nuovo brunch in città: parte la “Domenica Bestiale”, la ricchissima colazione dolce e salata servita dalle 11:30 e condita con l’intrattenimento culturale e musicale di Off Topic.

“SensEAT – A tavola con i cinque sensi”

Non solo il gusto, ma anche tutti gli altri sensi influenzano l’esperienza di ciò che mangiamo e beviamo. Per scoprire quanto che ci sia da “sentire” a tavola, Off Topic dà il via a un ciclo di appuntamenti con cadenza mensile, organizzati in collaborazione con Torino Wine Week, per degustare cibo e vino rendendo protagonista ogni volta un senso differente attraverso esperimenti collettivi, momenti formativi, talk, showcooking, presentazioni di libri e di realtà innovative, cene e degustazioni. Durante gli incontri ai momenti più conviviali si alterneranno approfondimenti di diverse tematiche legate alla sostenibilità dell'industria alimentare, allo spreco alimentare o all’importanza di seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, permettendo di vivere l’esperienza del pasto attraverso l’uso dei cinque sensi alla scoperta di una nuova dimensione.

Il 20 ottobre la serata sarà interamente dedicata al "sesto senso", quello della consapevolezza, tematica che, come un filo rosso, tornerà in apertura di ogni appuntamento con approfondimenti sull’informazione gastronomica responsabile o sulla tutela del consumatore. Protagonista del primo incontro sarà la presentazione di le "Ricette della sostenibilità" libro nato dalla collaborazione fra il Festival del Giornalismo Alimentare e Libricette (libreria web dedicata ai ricettari, creata dalla comunicatrice gastronomica Paola Uberti). Una lettura che propone preparazioni semplici e replicabili in qualsiasi cucina, per utilizzare le parti di verdure e ortaggi che solitamente vengono scartate o i cibi avanzati, cercando di abbattere il tabù verso l'utilizzo degli alimenti recuperati. Al termine della presentazione ci sarà lo showcooking di due delle ricette presenti nel libro, la Guaca(della)Mole, una rivisitazione dell’amatissima salsa messicana che fa a meno dell’avocado, e il Ketchup con calotte di pomodori e peperoni. Entrambe le ricette, inserite nel menù di Off Topic per la serata, potranno essere testate e assaporate in prima persona al termine dello showcooking. La serata proseguirà con l’incontro con tre produttori piemontesi accomunati dalla vocazione per la ricerca di qualità nel pieno rispetto del territorio: Cantina 366, specializzata nella produzione di Erbaluce e Barbera Canavese, Alberand ai piedi del Parco Nazionale del Gran Paradiso e Valchiara, azienda che negli ultimi anni ha ottenuto importanti riconoscimenti sulle principali guide di settore.





“Domenica Bestiale”

Dal 17 ottobre è partita anche "Domenica Bestiale", il brunch firmato Off Topic per godersi la parte più bella della domenica circondati da ottimo cibo e bellissime vibrazioni. A partire dalle ore 11:30 sarà possibile ordinare i gustosissimi piatti, dai €3 agli €8, spaziando fra pancake e cornetti, entrambi in versione dolce e salata, bowl con yogurt e frutta fresca, focacce ripiene, soffici muffin al cioccolato o pistacchio e ancora, per i più audaci, zuppe e polpette di verdure, sorseggiando una spremuta, un americano o il fantastico Bloody Mary guarnito con peperoni cruschi e bacon. Una colazione per godersi le prelibatezze della cucina del Bistro in compagnia ogni domenica di appuntamenti musicali e culturali

Prenotazione tavoli obbligatoria al numero whatsapp 388.446.3855