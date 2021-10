Torino torna a stappare le sue bottiglie migliori: tornano Grapes in Town e Portici divini

Con questo fanno 5. Come gli anni che ormai si è buttata alle spalle (insieme alle difficoltà della pandemia) una manifestazione come Grapes in Town , che insieme a Portici Divini torna a far stappare a Torino le bottiglie migliori. Tanti eventi, dal 22 ottobre al 7 novembre, sia di persona (finalmente), sia online, con le modalità che l'emergenza sanitaria ha insegnato negli anni scorsi.

UNA PROPOSTA PER IL TURISTA "CURIOSO"

E se Grapes in Town porterà la cultura del vino in luoghi suggestivi o caratteristici come Combo o Villa Della Regina, ma anche Villa Balbiano, l'antico Balon e Villa Sassi, proprio Portici Divini si fa ancora una volta promotore di una ricchezza architettonica come i portici, terzi in Italia per dimensioni. In programma oltre cento degustazioni (fino al 31 ottobre) in oltre 50 locali della città.