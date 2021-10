Lite familiare degenera in sparatoria: una persona ferita. Indaga la Polizia

È finita con una sparatoria un litigio in famiglia in un appartamento in Strada Antica di Grugliasco, al confine con Torino.

Un uomo è stato ferito a un braccio, non in modo grave, da un colpo di arma da fuoco sparato dal convivente della madre, che è stato arrestato.

Sui motivi del litigio sono in corso le indagini della polizia.