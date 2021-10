Tutti i vincitori del Photo Contest La Venaria Reale

Il Photo Contest La Venaria Reale è un concorso fotografico dedicato ad appassionati di fotografia, per raccontare La Venaria Reale attraverso la propria personale visione creativa.

Una vera e propria call to action per fotografi, chiamati a interpretare - attraverso sensibilità artistiche differenti – la personalità di un complesso monumentale, un museo, una residenza in continuo cambiamento. Proposto a cadenza biennale, per tre edizioni, dal 2013 al 2017, il Photo Contest è giunto quest’anno alla sua quarta edizione dopo la sospensione di due anni per motivi organizzativi. Con grande soddisfazione, i risultati ottenuti dalle quattro edizioni del concorso hanno visto una partecipazione e un successo crescente dell’iniziativa.

Per l’alto numero di richieste di iscrizione pervenute, per la qualità delle fotografie in concorso e per l’entusiasmo con cui è stato accolto dagli appassionati di fotografia nel corso degli anni, il Photo Contest La Venaria Reale si è affermato come uno dei principali concorsi fotografici dedicati al patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico.

L’evento, a partecipazione gratuita, garantisce ai partecipanti l’accesso libero alla Reggia, ai Giardini e al Castello della Mandria (mostre temporanee escluse) per tutta la durata del Contest. I fotografi concorrenti sono stati invitati a immergersi nella vita del Complesso, fotografando - sia all’esterno che all’interno – i luoghi della Venaria Reale con l’obiettivo di rappresentarli con occhi e ispirazioni artistiche differenti e originali.

Novità della quarta edizione è stata l’introduzione - fra i soggetti da rappresentare - del Castello della Mandria con i suoi Appartamenti Reali, immerso negli oltre 3.000 ettari di prati e distese boschive del Parco Naturale della Mandria, e distante solo 1.5 km circa dalla Reggia. Per la valutazione delle fotografie in concorso e l’aggiudicazione dei premi in palio è stata istituita una giuria nominata dalla Reggia di Venaria, composta da esperti di fotografia, giornalismo e patrimonio culturale.

Le tre migliori fotografie per composizione, originalità e interpretazione, sono state premiate con il Premio La Venaria Reale, per un montepremi di € 2.000. La quarta edizione del Photo Contest si è inserita inoltre nell’ambito di #LaVenariaGREEN, il programma per il 2021 della Venaria Reale, dedicato alla natura, al paesaggio, alla sostenibilità e alla valorizzazione del rapporto fra l’Uomo e l’ambiente. Per l’occasione, è stato istituito il Premio Green, che assegna un premio di € 500 alla fotografia (o portfolio fotografico) più rappresentativa del rapporto fra uomo, ambiente e natura, e dello stretto legame fra la Venaria Reale e il paesaggio circostante.

Nei mesi di settembre e ottobre si sono tenuti i lavori della giuria, che si è così espressa:

PREMIO LA VENARIA REALE I classificato: Riccardo Bussano – vince 1.000 € II classificato: Luca Prin – vince 600 € III classificato Williams Canale – vince 400 € Menzione speciale: Gloria Bourcier – vince il catalogo della mostra Una Infinita Bellezza e un voucher per l’accesso all’intero complesso de La Venaria Reale.

PREMIO GREEN Vincitrice: Patrycja Holuk – vince 500 € Menzioni speciali: Williams Canale e Gemma Fabiana Berton – vincono il catalogo della mostra Una Infinita Bellezza e un voucher per l’accesso all’intero complesso de La Venaria Reale.

PREMIO LA STAMPA Vincitrice: Gabriella Fileppo – vince un abbonamento cartaceo a La Stampa per un anno Menzione speciale: Andrea Rignanese - vince il catalogo della mostra Una Infinita Bellezza e un voucher per l’accesso all’intero complesso de La Venaria Reale.