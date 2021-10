Scappati dalla guerra in Siria, famiglia dorme da giorni al freddo

Arrivati in Italia passati dalla Siria

A dargli una mano, e fargli da traduttore, un connazionale che si è fatto carico di aiutarli. Il padre , la madre e i sei figli tutti minorenni (quattro femmine e due maschi), secondo quanto racconta l'uomo, sono arrivati quattro giorni fa nel capoluogo piemontese. Scappati dalla guerra che da decenni sconvolge la Siria, sono approdati in Italia " passando per la Libia ".

Ieri sera chiesto asilo al Sermig

La famiglia Hji non parla una parola di italiano. La donna tiene tutti i documenti del marito e dei bambini stretti in mano, in una cartellina rosa. Sui fogli, oltre alla foto e i dati anagrafici, il timbro rosso del governo siriano. Ieri sera hanno provato a bussare al Sermig alle 23, come racconta l'interprete ad una funzionaria del Comune, ma "non sono stati accettati".