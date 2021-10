Moncalieri, grande partecipazione di giovani alla 'camminata dei diritti'

Grande partecipazione, soprattutto di giovani, alla Camminata dei diritti, iniziativa volta alla difesa della Costituzione, organizzata a Moncalieri da Associazione AIR Down e dal gruppo dei ragazzi di Giovani API (AttiviPensanoInsieme).

Una comunità tra le vie del Centro Storico che ha percorso da tempo un percorso più grande, come spiega l’assessore Davide Guida: “La costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Abbiamo fatto il 'pieno' di combustibile, con i giovani protagonisti, una rete sempre più unita di associazioni, la politica, i genitori, il volontariato, le istituzioni, la scuola, ognuno a prendersi cura dei diritti presenti negli articoli della nostra Costituzione”.